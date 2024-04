Prefeitura reúne forças de segurança para apresentar projeto de atuação do MCJ

Forças de segurança que atuarão no “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2024 se reuniram mais uma vez para discutir as principais estratégias de atuação durante todo o período do evento. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (3), no auditório do Previ Mossoró, promovido pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem).

Na ocasião, foi apresentado o projeto prévio da execução logística e o desenvolvimento das atividades. Além disso, rotas alternativas e os principais pontos de apoio também foram traçados.

Secretário de Segurança do município, Walmary Costa destacou a importância e a necessidade do constante diálogo com foco no sucesso do MCJ.

“Essa é a primeira reunião com um grupo mais amplo, onde envolvem todas as forças de segurança que vão trabalhar no ‘Mossoró Cidade Junina’. Estamos aqui presentes, explicando, entendendo e discutindo as modificações necessárias para minimizar os possíveis problemas na hora que começar o grande evento, o MCJ 2024. Portanto, nós estamos nos antecipando. Tivemos duas reuniões antes, com grupos menores e agora partiremos para grupos maiores. Minimizando os problemas, diminuindo os riscos e garantindo a segurança de todas as pessoas que vêm frequentar aqui o ‘Mossoró Cidade Junina’”.

Estiveram presentes os representantes das polícias Civil e Militar, equipe do Corpo de Bombeiros, equipe da Sesdem, além da Guarda Civil Municipal de Mossoró (GCM). O foco foi a colaboração entre as instituições de segurança como prioridade para garantia de sucesso do evento, que medidas eficazes sejam implementadas, numa ação integrada de benefício à comunidade.

Com essas ações e o planejamento antecipado, a Prefeitura de Mossoró reafirma seu compromisso com a integridade dos mossoroenses e turistas que participarão do evento, buscando fazer com que o MCJ aconteça de forma alegre e seguro para todos.

“O ‘Mossoró Cidade Junina’ é um evento pensado de forma muito profissional. Hoje estamos debatendo toda a questão de segurança para que todo o evento seja seguro e para as pessoas poderem participar sem nenhuma intercorrência. Então, estamos reunindo as forças de segurança para fazer exatamente todo o planejamento de como o evento irá se consolidar mais uma vez com um evento ainda mais seguro”, frisou o secretário interino de Cultura, Kadson Eduardo