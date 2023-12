Prefeitura e diretorias do Potiguar e Baraúnas se reúnem e traçam estratégias para o esporte

A Prefeitura Municipal de Mossoró recebeu nesta quinta-feira (21), no Palácio da Resistência, os presidentes do Potiguar e Baraúnas, times de Mossoró que vão participar do Campeonato Potiguar no próximo ano. Com o Estádio Manoel Leonardo Nogueira municipalizado, a Prefeitura trabalha para além de garantir os jogos em casa, a ampliação da capacidade de público, possibilitando uma maior participação do torcedor.

Durante o encontro, a Prefeitura de Mossoró apresentou sugestões e melhorias, além de escutar os representantes dos times mossoroenses. Uma das indicações dos times é sobre a oferta da capacidade de público no estádio, uma vez que o acesso está reduzido para as arquibancadas. Para isso, a Prefeitura já iniciou a busca por alternativas viáveis e seguras para garantir que o torcedor possa comparecer em maior número e apoiar os times durante o campeonato.

O projeto está sendo discutido em conjunto com os clubes de Mossoró. A ideia geral é disponibilizar arquibancadas móveis, modelo já utilizado em grandes estádios no Brasil. Outro ponto debatido foi relacionado a uma possível permuta do estádio, alternativa aprovada pelos representantes.

“A Prefeitura demonstrou estar apta a ajudar o futebol de Mossoró e resolver os problemas do Nogueirão. Não há tempo hábil para se fazer reforma no Nogueirão, então, com a municipalidade o que se pode fazer é uma parceria. A saída vai ser essa parceria pra se construir um estádio novo e depois a gente entregar o Nogueirão. Essa é a grande saída do futebol de Mossoró”, defende Marcos Maia, presidente do Baraúnas.

Além do trabalho em busca de soluções para o Nogueirão, a Prefeitura também garantiu o patrocínio aos dois clubes mossoroenses. O Potiguar e Baraúnas vão participar da Série A do Campeonato Potiguar 2024, competição organizada pela Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF).