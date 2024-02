Prefeitura realizará IV Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró realizará no dia 23 deste mês, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, a IV Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Mossoró, abordando o tema: “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da Pessoa com Deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo”.

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Mossoró (CMDPD), Aline Medeiros declara sobre os desafios de construir a conferência possibilitando que toda a comunidade faça suas reivindicações.

“Recém-assumida presidente nesse Conselho tão importante de história e de lutas em Mossoró, tivemos como a primeira missão a construção da IV Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Mossoró. Esse momento será muito importante para toda a comunidade, onde todos poderão solicitar suas reivindicações para um mundo mais inclusivo”, declarou.

Coordenadora de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência da Prefeitura, Camila Morais ressalta a importância da participação da população mossoroense na conferência.

“A realização dessa IV Conferência é de extrema importância para toda a população mossoroense e região. A participação no controle social e garantir o acesso às Pessoas com Deficiência na construção das políticas públicas traduz o real intuito de que a inclusão faz parte do processo formativo e de construção”, concluiu.

Interessados na IV Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Mossoró deverão fazer a inscrição on-line, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddnYYDSx2_60jvjWMX9hJc-JUPUINq2aCpChCsfEFBxfYfeQ/viewform?usp=pp_url, até a próxima segunda-feira (19).