Prefeitura realizará Fórum para eleger o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) na quarta-feira (21)

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, realizará nesta quarta-feira (21), o I Fórum Municipal de Cultura. O evento será online em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e terá como objetivo eleger a representação da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC).

O Fórum constitui-se na instância de participação social, em que ocorre articulação entre o governo municipal e a sociedade civil. A programação será iniciada a partir das 9h com participação do prefeito de Mossoró Allyson Bezerra.

Na abertura, a educadora, atriz e diretora de teatro Claudia Cristiane de Matos Sousa proferirá uma conferência com a temática: “O Conselho de Cultura e o Movimento Cultural” e no segundo momento haverá a eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais, do segmento da sociedade civil. Titulares e suplentes serão eleitos pela classe artística mossoroense em votação online.

De acordo com as Leis Complementares n° 082 e nº 102, o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural será escolhido entre seus pares, mediante voto aberto, em reunião convocada para este fim, e terá mandato de um ano, podendo ser reeleito seguidamente para mais um mandato ou alternadamente sem limitação numérica de mandatos.

O Conselho Municipal de Cultura é um colegiado com caráter deliberativo, consultivo, recursal e definidor da Política Municipal de Cultura, vinculado a Fundação Municipal de Cultura de Mossoró. O Conselho tem por objetivos: oferecer mecanismo permanente de cooperação às entidades representativas da comunidade municipal, no planejamento, acompanhamento e execução da Política Municipal de Cultura; promover a integração programático das agências governamentais locais, principalmente as relacionadas com Turismo e Educação, visando à sua convergência para os objetivos comuns de desenvolvimento cultural do município; promover o entrosamento entre as atividades culturais do município, visando à consolidação da política municipal de cultura de forma integrada.

PROGRAMAÇÃO

Data: 21 de abril de 2021

Local de Realização: Plataforma Google Meet (https://meet.google.com/gcqimnq-ujs)

9h – Abertura Oficial com prefeito de Mossoró Allyson Bezerra; Pronunciamentos do secretário de Cultura Etevaldo Almeida, da Presidenta Interina do Conselho professora Joana Darc Fernandes Coelho.

9h40 – Palestra Cláudia Cristiane de Matos Sousa Tema: “O Conselho de Cultura e o Movimento Cultural”. Graduada em Educação Artística pela Universidade Federal do Maranhão /UFMA, com habilitação em Artes Cênicas. Pós-Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Mestra em Artes/UFMA.

10h30 – Mobilização e divisão em grupo dos Segmentos Artísticos para a indicação dos seus candidatos a Membro do Conselho Municipal de Política Cultural e construção de chapas.

11h – Inscrição dos Candidatos.

11h20 – Defesa dos Candidatos.

12h – Votação.

12h30 – Apuração e homologação do resultado da eleição.

13h – Encerramento.