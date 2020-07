Prefeitura realiza triagem para realização de testes rápidos do novo coronavírus em comerciantes Mercados Central e do Alto da Conceição

Nesta semana a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua realizando os testes rápidos do novo coronavírus nos comerciantes de estabelecimentos públicos do município de grande circulação. Serão testados entre os dias 08 e 10 de julho os comerciantes do Mercado Central e do Mercado do Alto da Conceição.

Nesta segunda-feira, 06, a equipe de profissionais da saúde realizou a triagem dos comerciantes dos dois locais realizando o cadastro daqueles que irão realizar o teste. Na quarta-feira, 08, e na quinta-feira, 09, os testes serão realizados no Mercado Central e na sexta-feira, 10, os testes rápidos acontecem no Mercado do Alto da Conceição.

Na última semana os testes rápidos foram realizados no Mercado do Vuco-vuco, onde foram testadas 135 pessoas, entre proprietários e funcionários, e na Cobal realizaram o teste 273 pessoas.

Prefeitura de Mossoró