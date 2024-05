Prefeitura realiza mutirões de pequenas cirurgias no PAM do Bom Jardim

A semana começa com mutirão de pequenas cirurgias no Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, PAM do Bom Jardim. Os mutirões realizados pela Prefeitura de Mossoró chegam a contabilizar quase mil procedimentos mensais, uma demanda que começa pelas Unidades Básicas de Saúde, passando pelo sistema de regulação do município.

Num mesmo atendimento, o paciente pode realizar diversos procedimentos a depender da necessidade. Isso gera mais comodidade, agilidade e otimiza a situação, uma vez que não se faz necessário retornar às UBSs para efetuar novos agendamentos, consequentemente gerando economia de tempo, qualidade de vida e mais saúde.

“Estamos no início de maio e só neste mês nós já realizamos três mutirões para pequenas cirurgias. Hoje contabilizamos mais de 250 lesões retiradas de pacientes aqui no município de Mossoró. Isso representa um grande ganho. Estamos fazendo o agendamento para 300 pessoas durante todo o mês”, ressaltou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.