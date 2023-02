Prefeitura realiza ações de saúde e esporte neste período de pré-Carnaval

A Prefeitura de Mossoró realizou, na tarde desta quinta-feira (16), ação voltada à área da saúde com o tema “Proteja, Trate e Cure”. A iniciativa foi desenvolvida na Praça dos Patins.

A população que passou pela praça pôde participar de atividades físicas, avaliação nutricional, entrega de preservativos, terapias integrativas (quiropraxia e ventosa) e realização de testes rápidos de HIV, sífilis e das hepatites A e C, além da oportunidade de se vacinar contra a covid-19 e outras doenças.

“Estamos hoje intensificando a ação de promoção à saúde e prevenção a doenças, nesse período pré-carnaval, trabalhando justamente essa temática, abordando a questão da gravidez na adolescência, durante todo o mês de fevereiro, como também intensificando essas ações em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte (SEMEJ) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um trabalho bem articulado em conjunto com a equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). É uma ação que visa proporcionar informação às pessoas para que elas se protejam da forma correta”, enfatizou a coordenadora da saúde da mulher do Município, Suyan Costa.

A ação da Prefeitura de Mossoró foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ)