Prefeitura publicará edital para a concessão de camarote e captação de patrocínios para o MCJ 2024

A Prefeitura Municipal de Mossoró divulgará nesta sexta-feira (22), edital para concessão do camarote do Mossoró Cidade Junina 2024, bem como para captação de patrocínios para o São João Mais Cultural do Mundo. O documento será publicado ainda hoje no Diário Oficial de Mossoró (DOM). Essa é uma das ações que demonstram o planejamento do evento para que o comércio local possa se programar da melhor forma.

A empresa a ser contratada através do edital ficará responsável por administrar o camarote da Estação das Artes Elizeu Ventania, garantindo um serviço de alto padrão. O edital terá lance mínimo de R$ 300.000. A título de comparação, em 2019, o valor pago pela concessão do camarote foi de R$ 34.150,00 – demonstrando o grande ganho para o Município com a medida adotada este ano.

O grande destaque do edital é que a empresa deverá também ser responsável por garantir a captação de patrocínios para o MCJ 2024. A proposta segue as recomendações de estudos técnicos e pesquisas realizados pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Câmara dos Dirigintes Lojistas de Mossoró (CDL Mossoró) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN).

“A Prefeitura está trabalhando de forma técnica, atendendo as orientações de instituições como Uern, CDL e Fecomércio. Reforçamos que o evento continuará sendo público, disso a gestão municipal não abre mão. Vamos também ampliar os dias do evento, e esse edital que será publicado hoje vai possibilitar mais investimento nos artistas de Mossoró e demais áreas do evento”, destacou Kadson Eduardo, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão.

A reitora da Uern, Cicília Maia, destaca que “os resultados apresentados pela pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências Econômicas, conduzida pelo professor Leovigildo, trouxe informações muito ricas para que a experiência do MCJ possa ser ainda melhor. Essa pesquisa é de grande importância e certamente contribuirá para o crescimento contínuo do evento. Estamos sempre à disposição para fortalecer a parceria entre a Uern e a sociedade potiguar”.

Destaca-se ainda que já neste ano houve reunião na sede da CDL, com representantes de hotéis, restaurantes e mais empreendimentos envolvidos no período junino, que solicitaram da Prefeitura de Mossoró o lançamento de propostas de modernização e mais profissionalização do evento, além da antecipação de datas para aquecer ainda mais o comércio.