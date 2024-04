Prefeitura publica segunda chamada de comerciantes credenciados para o “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou neste domingo (14), a lista de segunda chamada dos comerciantes credenciados para o “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”.

Os comerciantes credenciados e habilitados devem comparecer à Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte para emissão das autorizações.

A instalação de estruturas, como camarotes, tendas, barracas e similares para o Polo Pingo da Mei Dia só será permitida a partir das 20h do dia 23 de maio de 2024, até às 23h59 do dia 30 de maio de 2024.

Os comerciantes devem ficar atentos as exigências estabelecidas no Decreto n 7.029, publicado no Diário Oficial de Mossoró na edição 298, de 08 de março de 2024.

Os autorizatários devem proceder com a desmontagem e retirada das estruturas até às 12h do dia 3 de junho de 2024.

Já para o “Boca da Noite”, a instalação de camarotes, tendas, barracas e similares se dará a partir das 20h do dia 23 de junho de 2024, até às 14h do dia 28 de junho de 2024. A desmontagem e retirada das referidas estruturas até às 12h do dia 1º de julho de 2024.

Vale ressaltar que as licenças concedidas a tendas e barracas que serão instaladas no entorno do Memorial da Resistência, fica autorizada a montagem a partir das 5h, do dia 27 de junho de 2024, até às 14h do dia 28 de junho de 2024.

A Prefeitura reforça que não será permitido ultrapassar o limite do meio-fio da avenida Rio Branco, a título de organização, visando garantir a passagem dos trios durante a festividade.

Lista completa: