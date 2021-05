Prefeitura publica Chamamentos Públicos do Mossoró Cidade Junina 2021 em formato virtual

A Prefeitura de Mossoró publicou Aviso de Chamamento Público Nº 02/2021 para credenciamento de apresentadores, artistas e profissionais de arte e cultura para os eventos e manifestações culturais do Mossoró Cidade Junina 2021 virtual. O chamamento foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró, edição da última sexta-feira (7).

O credenciamento viabilizará as contratações do Cidade Junina 2021 virtual, bem como demais eventos executados pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Conforme prevê o edital, os artistas, apresentadores e profissionais de arte e cultura para os eventos devem comparecer nesta terça-feira (11) de maio de 2021 a 11 de maio de 2022, no horário das 7h30 às 13h, na sala de licitação da Diretoria Executiva de Licitações, Contrato e Compras, localizada na rua Idalino de Oliveira Nº106, Centro. O credenciamento ficará aberto por um ano, mas não apenas para o MJC, mas também para outros eventos promovidos pela Secretaria de Cultura.

O edital completo poderá ser adquirido pelas seguintes formas: on-line gratuitamente pelo site da Prefeitura de Mossoró no link: http://187.19.199.130/licita/frmlicita.php; Por condução de dispositivos de informática (Pendrive, CD, HD, dentre outros) para copiar o material deste certame no horário de expediente de 7h às 13h, na Diretoria Executiva de Licitações, Contratos e Compras; O pagamento de boleto bancário na importância de R$: 0,50 por folha, que será efetuado através da Secretaria Executiva de Licitações, Contratos e Compras ou emitido no https://www.tinus.com.br/csp/MOSSORO/port al/index.csppela – TAXA DIVERSAS – opção – DAM.

Patrocínios

Além do chamamento dos apresentadores, artistas e demais profissionais de eventos e manifestações culturais, a Prefeitura de Mossoró publicou também o Aviso de Chamamento Público N° 03/2021, que torna público para o conhecimento dos interessados a licitação do certame cujo o objeto é o credenciamento de patrocinadores para os eventos e manifestações culturais do Mossoró Cidade Junina 2021 virtual, de modo a viabilizar captação de recursos.

O Chamamento Público é a seleção de propostas para aquisição de Cota de Patrocínio, a fim de estabelecer critérios para seleção de pessoas jurídicas de direitos privados que manifestem interesse em colaborar com a Prefeitura Municipal de Mossoró, apoiando o evento com direito de exibição de publicidade, merchandising em espaços públicos e equipamentos do Município onde ocorrerá o evento Mossoró Cidade Junina 2021, bem como direito de transmissão do evento, de modo que, constará, especificamente, a forma de inserção do(s) nome(s) e/ou marca(s) de cada parceiro nos materiais relacionados à promoção, divulgação e programação do Mossoró Cidade Junina 2021, além das demais contrapartidas estabelecidas para a viabilização do pretendido patrocínio, de acordo com o estabelecido em cada cota.

O período de recebimento da documentação é de 10/05/2021 a 10/06/2021. A documentação será recebida na sala de licitação da Diretoria Executiva de Licitações, Contrato e Compras. O atendimento será no horário das 8h às 13h. O edital pode ser consultado no site da Prefeitura de Mossoró.

Fonte: Assecom/PMM.