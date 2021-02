Prefeitura planeja ampliação do aterro municipal

Nesta segunda-feira (15), o prefeito Allyson Bezerra e o secretário Breno Queiroga visitaram o aterro da cidade para conferir o trabalho que está sendo feito no local. A Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, pretende ampliar o aterro sanitário municipal.

Rodrigo Lima, diretor executivo de Serviços Urbanos, informou que são enterrados 4,5 mil toneladas de lixo domiciliar por mês no aterro. Enfatizou ainda que a capacidade já está muito avançada e que a ampliação do espaço é uma necessidade urgente.

“O aterro hoje já está com sua capacidade avançada. Nós temos praticamente mais dois anos para recebimento da coleta domiciliar. Nós estamos precisando montar um projeto de ampliação deste aterro que é uma necessidade urgente. O projeto de um aterro não se faz de um dia para a noite. Precisamos trabalhar firmemente nesse projeto. As primeiras células já estão praticamente fechadas. Estamos trabalhando nas duas últimas que tem no aterro”, disse.

O prefeito reiterou a importância do descarte correto do lixo, “É fundamental a destinação do lixo. Por isso que estamos aqui em uma visita técnica ao aterro municipal, conhecendo todo o processo e a reorganização que nos já estamos dando aqui no aterro. Estamos trabalhando para que possamos fazer o processo do recolhimento do lixo da cidade de Mossoró de forma mais eficiente e de forma mais barata. Isso é um compromisso nosso”, assegura o gestor.