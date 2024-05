Prefeitura oferta mais 500 vagas para o Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2024

Devido ao sucesso no número de inscritos e o esgotamento das 1.000 vagas iniciais em menos de 24 horas, a Prefeitura de Mossoró resolveu disponibilizar mais 500 vagas, ampliando assim o número de participantes do evento. Com isso, o Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2024, que será realizado em 19 de maio, deverá contar com a presença de 1.500 ciclistas das mais diferentes idades.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente, através do endereço eletrônico: passeiomaioamarelo.prefeiturademossoro.com.br. Para este segundo momento, estão disponíveis mais 500 vagas.

Todos os participantes irão receber o kit do passeio, incluindo a camiseta personalizada do evento, mediante a troca de 1 kg de alimento.

A retirada do kit será realizada nos dias 17 e 18 na loja da Adidas, no Partage Shopping Mossoró, das 10h às 22h. O inscrito deverá apresentar documento oficial com foto para confirmar a participação e fazer a retirada do kit.

O passeio acontecerá no domingo, 19 de maio, e terá como ponto de partida a avenida Rio Branco, em frente ao Teatro Municipal Dix-huit Rosado, com concentração às 6h e largada às 6h30. Os participantes contarão com pontos de hidratação e suporte médico, além de qualquer assistência necessária durante todo o trajeto.