Prefeitura Municipal lançará programa inédito nesta quarta-feira (19)

O PAT – Programa Avança Tibau, visa promover o desenvolvimento econômico e social do município. O lançamento do programa contará com a presença da Prefeita Lidiane Marques, além de outras de autoridades municipais e regionais.

A apresentação do projeto será às 18h, no Álibi, e nele, serão anunciada as obras que serão contempladas pelo programa, como também programas de assistência de grande impacto social, como o Tibau Solidário e o Habita Tibau, todos estes de grande importância para guiar o futuro do desenvolvimento da cidade.

Com o PAT, a cidade espera avançar em vários setores e beneficiar diretamente a população, o avanço da economia local e aspectos sociais, irá refletir diretamente na qualidade de vida. A presença da população será fundamental para que todos possam ficar mais informados sobre o programa, suas metas e objetivos.