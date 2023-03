Prefeitura lança programa “Nota Mossoró” nesta sexta-feira (24)

A Prefeitura de Mossoró lançou nesta sexta-feira (24), o programa “Nota Mossoró”. A apresentação aconteceu às 9h no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A iniciativa premiará o cidadão mossoroense a cada dois meses através de sorteios.

O sorteio será realizado através da Loteria Federal. Para participar do programa será bem simples. A cada R$ 30 o contribuinte terá direito a um cupom que terá um número que será sorteado pela Loteria Federal, podendo ser contemplado com esses prêmios.

“O programa ‘Nota Mossoró’ está sendo pioneiro no estado do Rio Grande do Norte, onde nós vamos trazer justiça tributária, devolvendo parte daquilo que a sociedade vem contribuindo para as melhorias em nosso município”, ressalta o secretário da Fazenda de Mossoró, Ivo Franklin.

Os detalhes do programa foram apresentados na solenidade pelo prefeito Allyson Bezerra e secretário municipal da Fazenda, Ivo Franklin