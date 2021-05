Prefeitura lança campanha no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

A Prefeitura de Mossoró lançará na sexta-feira (07), às 09 horas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), localizado na Rua Estirão do Equador, no bairro Abolição IV a “Campanha 18 de Maio”.

A data celebra o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A assistente social e coordenadora do CREAS, Laura Poliana, explica que o evento é para apresentar um organograma de ações da campanha, que em virtude da pandemia, algumas delas tiveram de ser reorganizadas para proteger profissionais e usuários.

“O 18 de maio é um tema muito importante a ser trabalhado durante todo o ano junto aos equipamentos sociais da Prefeitura e em época de pandemia nós temos que nos adequar para realizar as ações de forma protetiva, que proteja os profissionais e nossos usuários”.

Laura Poliana destaca entre algumas ações da campanha neste ano: “Dentre as ações, queremos destacar a questão da abordagem social junto a bares, postos de combustíveis, casas de drinks, no sentido de orientar aos proprietários no que concerne a questão do combate ao abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes”, disse ressaltando que essas abordagens terão apoio de forças de segurança, Polícia, Guarda Civil Municipal, equipe da Patrulha Maria da Penha e conselhos tutelares.

A programação do 18 de maio terá ainda divulgação de combate ao abuso de exploração sexual nas mídias (TV, rádio). “As equipes vão orientar sobre o que é o abuso sexual, o que é a exploração sexual, o que é a violência sexual, quais as formas de prevenção, quais as formas de combate e como procurar o Disque 100”.

Farão parte da campanha todos os CRAS, CREAS, equipamentos da Prefeitura de Mossoró, equipamentos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, Conselhos Tutelares, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) e Ministério Público.

“Estamos também realizando um trabalho com a Secretaria de Educação, junto as escolas públicas, de forma remota no sentido de proporcionar aos alunos e pais essa informação importante sobre o 18 de maio e no sentido de assegurar a proteção em virtude da questão da pandemia”, finalizou Laura Poliana.