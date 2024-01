Prefeitura inicia instalação de tendas para realocar ambulantes durante a construção do Centro Comercial

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quinta-feira (04) a instalação de tendas que serão utilizadas pelos ambulantes durante a construção do centro comercial. Os ambulantes serão remanejados para estruturas preparadas nas ruas Meire e Sá, Francisco Peregrino e travessa Martins de Vasconcelos, que estão interditadas para ficar à disposição dos comerciantes. A construção do Centro Comercial integra o programa “Mossoró Realiza”, com investimento superior a R$ 10 milhões.

“Hoje iniciamos uma importante etapa com a instalação das tendas, que era uma grande preocupação e uma demanda dos comerciantes em dar continuidade de suas atividades nesse período de obras. Então eles planejaram permanecer no centro da cidade, garantir a sua comercialização diária, o seu público que estava acostumado a encontrá-los nessa, então foi possível com muito planejamento e cuidado, pensando na atenção, no suporte a esses comerciantes e na logística de toda essa operação, garantir a instalação das tendas, que aqui será um ambiente adequado, confortável e seguro com a presença da guarda municipal, para que eles estejam instalados comercializando e de maneira segura” destaca Meire Duarte, diretora administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT).

A instalação das tendas permitirá aos ambulantes trabalharem de forma mais adequada, oferecendo um local seguro e estruturado para a venda de seus produtos.

A construção do Centro Comercial irá refletir em benefícios para o comércio local, pois a estrutura que será construída proporcionará mais conforto e segurança aos consumidores, resolvendo um problema que se estende há várias décadas. A Prefeitura planeja continuar investindo em ações que visem aprimorar o ambiente comercial do município, promovendo o crescimento econômico e o bem-estar da população.