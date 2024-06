Prefeitura inicia assentamento de piso intertravado no bairro Nova Mossoró

A Prefeitura de Mossoró iniciou o processo de assentamento do piso intertravado na rua Centro Esportivo Mossoroense, bairro Nova Mossoró, visando melhorar significativamente a infraestrutura e a qualidade de vida dos habitantes da comunidade. Com extensão 440 metros, a obra faz parte do “Mossoró Realiza”, maior programa de investimentos em obras da história da cidade.

A pavimentação intertravada consiste na instalação de peças de concreto pré-moldadas que se encaixam, criando uma superfície robusta e durável. Este método é escolhido por sua fácil manutenção e pela capacidade de absorver água, reduzindo o risco de enchentes. Redução de poeira e lama durante períodos chuvosos, melhorando a acessibilidade e a mobilidade urbana.

A rua Ipiranga, no mesmo bairro, está em fase de substituição de solo, nivelamento e terraplenagem, para em seguida receber o pavimento intertravado.