Prefeitura garante espaço voltado para Pessoas com Deficiência no “Pingo da Mei Dia”

A Prefeitura de Mossoró está garantindo durante o “Pingo da Mei Dia” um espaço amplo e acessível voltado para Pessoas com Deficiência (PcD). A iniciativa leva o nome ‘Arraiá da Inclusão’, e foi criado visando proporcionar mais acesso e conforto para o público curtir a festa com maior tranquilidade.

Para participar do ‘Arraiá da Inclusão’ é necessário realizar a inscrição até esta sexta-feira (31). As solicitações são realizadas de forma online, por meio do preenchimento de formulário eletrônico (Clique aqui).

O “Arraiá da Inclusão” será realizado na lateral do Memorial da Resistência, com visão privilegiada do evento. A estrutura promoverá segurança, grande apoio e identificação. O espaço recebrá 40 PCDs com direito a acompanhante.

Faça sua inscrição: https://forms.gle/KcsHz79FaxzXx7gi7