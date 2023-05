Prefeitura firma termo de colaboração com Apae Mossoró

Na manhã desta sexta-feira (19), representantes da Prefeitura de Mossoró e Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mossoró assinaram um termo de colaboração. A iniciativa fomenta as atividades de inclusão desenvolvidas pela associação.

A assinatura do termo de colaboração aconteceu na sede da associação, localizada no bairro Abolição II. O Prefeito Allyson Bezerra destacou o compromisso da gestão municipal na destinação de recursos à associação e apoio à inclusão. “Hoje é mais um daqueles momentos importantes que estamos podendo participar. Mais um momento feliz com a assinatura de um termo de convênio no valor de 60 mil reais de repasse direto à Apae. Isso proporcionará que associação realize campanhas, eventos, ações voltadas a datas comemorativas e prestação de assistência a sociedade”, destacou o prefeito.

O termo de colaboração firmado com a Apae Mossoró é mais uma medida adotada pela Prefeitura que aponta para valorização com a pauta da inclusão no âmbito do Município. “A nossa secretaria segue trabalhando para atender as demandas na área da inclusão e aqui, hoje, estamos para mais uma ação de fomento. É uma forma de colaborar, contribuir com as entidades que prestam serviços junto a pauta inclusão. É um termo anual que irá ajudar a Apae a prestar serviços de qualidade aos que precisam. Isso reforça a comprovação e compromisso da gestão com a inclusão no município”, frisou Érison Natécio, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania.

“É muito satisfatório contar com o apoio da Prefeitura de Mossoró para dar continuidade ao nosso trabalho de inclusão. Hoje, a Apae conta com mais de 100 assistidos diretos, além do trabalho que é realizado com as famílias”, informou Alexandre Souza Nascimento, presidente da Apae Mossoró.

Os relevantes serviços prestados pela associação em mais de 50 anos de história na cidade tem o reconhecimento da sociedade que aplaude e enaltece o seu valor. “Primeiramente, gostaria de agradecer a Prefeitura de Mossoró pelo apoio que é muito importante para a associação. A ajuda é muito importante, pois fortalece e dá subsídios a nossa instituição. Eu tenho um filho que desde os 8 anos de idade é assistido pela associação e sei da importância da parceria para manutenção e funcionamento das atividades na Apae”, contou Luísa Maria Nunes, pedagoga, voluntária e mãe de assistido pela associação.

