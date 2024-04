Prefeitura entrega novos equipamentos e materiais às UPAs de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró segue realizando entregas de novos equipamentos e materiais para fortalecer a rede municipal de saúde. Na manhã desta terça-feira (16), as entregas foram realizadas nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município.

Os equipamentos entregues fazem parte dos mais de 780 itens recebidos nesta semana pela Prefeitura e que de imediato já começaram ser destinados aos equipamentos da Atenção Básica e Atenção Especializada em Saúde. Nas UPAs, foram entregues materiais como: cadeiras; balanças adulto e infantil; longarina; mesa de escritório; suporte de soro; cadeiras de rodas; entre outros.

A secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, acompanhou a entrega nas unidades. “Desde ontem que nós estamos nessa força-tarefa, entregando equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde e para Atenção Especializada, neste primeiro momento, nas UPAs. Estamos entregando longarinas, cadeiras individualizadas, balanças infantis e adultos. É um número de equipamentos para melhorar o atendimento nessa época onde a gente tem um número maior de pessoas procurando ajuda. São equipamentos que vão nos ajudar no atendimento e assistência à população e é por isso que mesmo com um grande volume de equipamentos e um grande volume de unidades a serem atendidas, nós já iniciamos a entrega para que a população já sinta o benefício imediatamente”, destacou a titular da pasta.