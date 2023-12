Prefeitura entrega complexo esportivo do conjunto Santa Delmira nesta quinta-feira

A Prefeitura de Mossoró entrega nesta quinta-feira (21), às 17h, complexo esportivo do conjunto Santa Delmira, antiga “Praça do Basquete”, situada na rua Nossa Senhora da Conceição. O novo projeto do complexo, nominado Clístenis Juny de Souza Alves, consiste em 8 mil m² quadrados de área construída, com duas quadras transversais em único espaço, ou seja, multiúso, possibilitando a prática do basquete olímpico e tradicional.

A revitalização da praça incluiu melhorias na infraestrutura, como nova iluminação e paisagismo, além da pintura das quadras de basquete. Um campo de futebol, passeio para caminhada, academia da primeira, segunda e terceira idade.

A cerimônia de entrega contará com a presença de autoridades municipais e membros da comunidade.