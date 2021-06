Prefeitura e UERN discutem parcerias para melhorias no Parque Municipal de Mossoró

A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), tem discutido com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) parcerias visando ampliar atividades e serviços voltados ao Parque Municipal Maurício de Oliveira.

Na manhã desta quinta-feira (24), representantes do município e universidade estiveram reunidos remotamente para debater as possibilidades que envolvem a articulação de parcerias. No primeiro momento, a Gerência Executiva de Educação Ambiental apresentou o Parque Municipal, sua funcionalidade, serviços e potencialidades, com destaque para riqueza da fauna e flora e conservação e preservação do bioma Caatinga. Além disso, os representantes da UERN conheceram as necessidades do equipamento público.

“Estamos com o intuito de fortalecer as parcerias interinstitucionais numa perspectiva abrangente. É muito importante contar com esse apoio, parceria, pois o Parque possui muitas funcionalidades, uma delas para a pesquisa. Acreditamos que podemos fazer parcerias exitosas, estamos abertos às instituições”, destacou Zildenice Guedes, gerente de Educação Ambiental.

O debate apresentou formas de como os cursos podem participar trabalhando em coletivo com o município. “Acredito que essa parceria que está começando a se delinear será extremamente proveitosa para ambas as partes. A gente pode tornar o Parque cada vez mais vivo, tornando o espaço cada vez mais inclusivo. Contribuindo prestando serviços a sociedade, sendo um espaço de ensino, pesquisa e extensão”, frisou a Fátima Raquel, reitora em exercício da UERN.

“Acredito muito que esse grupo pode ajudar na construção da parceira entre UERN e Prefeitura de Mossoró. É um momento que estamos ouvindo os anseios do Parque e debater como podemos colaborar. Uma importante discussão para que conheçamos as potencialidades e o quanto a universidade pode acolher esse equipamento de lazer”, ponderou Cicilia Maia, chefe de gabinete da reitoria e reitora eleita da UERN.

A aproximação entre UERN e SEIMURB evidencia o fortalecimento das instituições em prol de benefícios para a população em geral. “Nós temos interesse em parceria com todas as instituições e com a UERN não seria diferente. O nosso planejamento para os próximos anos conta com ações para curto, médio e longo prazo”, acrescentou Cleciano Rebouças, diretor de Meio Ambiente e Urbanismo.

“Nós temos o intuito de desenvolver atividades para suprir demandas de crianças que necessitam de atividades lúdicas, que promovam a motricidade, crianças com autismo que possam usar espaços interativos. Muitos pais não tem como estimular as crianças da maneira correta, devido à limitação que existe de espaços públicos”, explicou Ocimara Fernandes, diretora do Horto Florestal Municipal.

O Parque Municipal de Mossoró ainda abre possibilidade para campo de atuação dos estudantes universitários de distintas áreas do conhecimento da Gestão Ambiental ao Direito. “Aqui no Parque nós temos uma oportunidade muito ampla para aprender, crescer, atuar. No meu curso de Gestão Ambiental há muito a prática voltada para famílias da zona rural, e que seria interessante também ampliar para experiências na zona urbana”, disse a estudante e estagiária Lia Santos.

A criação de um grupo de trabalho, visita programada ao parque e possibilidade de firmar convênio entre as instituições para o desenvolvimento das atividades foram encaminhamentos apresentados pela universidade ao fim do encontro.