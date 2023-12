Prefeitura e Tiro de Guerra realizam entrega de cestas básicas em comunidades rurais de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Tiro de Guerra (TG) 07-010, promoveu, na tarde desta quarta-feira (6), uma ação social com entrega de cestas básicas aos moradores da zona rural do município, das comunidades de Olho D’água, Chafariz, Santa Fé e Cristalina.

Titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), Faviano Moreira ressalta que a parceria com o TG existe desde o ano passado. Este ano foram entregues 100 cestas básicas para as comunidades mais carentes, conforme o cadastro realizado pela Seadru.

“Essa é uma ação que realizamos desde o ano passado em parceria com a equipe do Tiro de Guerra (TG) 07-010. Nosso objetivo é promover para algumas comunidades rurais de Mossoró essa ação social com entregas de cestas básicas. Nessa época do ano, ações como essas se tornam bem propícias porque mostram solidariedade, principalmente para aqueles que mais precisam”, declarou.

A arrecadação de alimentos foi realizada pelo Tiro de Guerra junto aos mossoroenses e em supermercados, que totalizou em uma doação de sete toneladas de alimentos.

"O Tiro de Guerra já vem fazendo esse trabalho há mais ou menos sete anos. Temos uma grande satisfação de saber que com pouco a gente pode ajudar muito a nossa sociedade, e o que o Tiro de Guerra puder fazer para ajudar a essas pessoas vai fazer da melhor forma possível. Então, em nome do Tiro de Guerra, em nome também de todos os atiradores do TG, a gente se sente muito lisonjeado em ajudar a sociedade mossoroense dessa forma", ressaltou o cabo Martins.