Prefeitura e Câmara de Ceará Mirim abrem inscrições para concursos no RN

Estão abertas as com inscrições para três concursos públicos da Prefeitura e da Câmara de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Os editais ofertam 31 vagas de contratação imediata. Ao todo, os 21 cargos exigem formações acadêmicas dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Na publicação para o Instituto de Previdência Municipal (Previ), as nove oportunidades estão divididas entre: agente de serviços; assessor jurídico; assistente social; auxiliar administrativo; contador; jardineiro; motorista; e recepcionista. Já no edital do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), os candidatos à: agente administrativo; agente de saneamento; eletromecânico; gestor ambiental; técnico administrativo; técnico de informática; técnico de saneamento; e técnico de segurança do trabalho; disputam por 16 postos de trabalho.

As seis vagas no edital da Câmara Municipal são para: agente administrativo; auxiliar de serviços gerais; contador legislativo; controlador interno legislativo; e recepcionista.

Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) até às 23h59 do dia 26 de agosto de 2024. As taxas, que variam entre R$ 80, R$ 100 e R$ 140, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição. As provas objetivas serão realizadas em 20 de outubro na cidade de Ceará Mirim. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.