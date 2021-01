Prefeitura divulga calendário de pagamento dos servidores

Nesta segunda-feira (25), a Prefeitura de Mossoró anunciou o calendário 2021 de pagamento do servidor público municipal. De acordo com o cronograma, o funcionalismo receberá salário no último dia útil de cada mês, isto significa salário base e adicionais pagos dentro do mês trabalhado.

O calendário foi apresentado como garantia por Allyson Bezerra ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), as partes se reuniram duas vezes na semana passada. Segundo o gestor, agora o servidor público é ouvido e prestigiado “Apesar de tantas dificuldades administrativas, honraremos compromisso com o servidor e manteremos em dia o salário dos trabalhadores. Tudo está sendo feito com muita responsabilidade”, afirma.

Kadson Eduardo, chefe de Gabinete e secretário interino da Administração, informa que a Prefeitura está estudando medidas legais e administrativas para pagar salários atrasados da folha de dezembro de 2020. A dívida da gestão anterior supera R$ 11 milhões e está associada à insalubridade, horas extras, 13º salário, diárias e outros direitos. Em relação ao terço de férias dos educadores, a gestão municipal garante que também será pago ainda este mês.

Confira calendário completo: