Prefeitura disponibiliza abrigo para acolher famílias da região ribeirinha

Após novo monitoramento realizado nesta terça-feira (11), a Defesa Civil registrou um aumento considerável no nível do Rio Mossoró. De forma imediata e preventiva, a Prefeitura disponibilizou locais para abrigar as famílias afetadas pela alta do rio.

Na tarde desta terça-feira, caminhões da Prefeitura trabalharam na logística de transporte dos móveis e eletrodomésticos da população afetada. Equipes da Defesa Civil e Assistência Social auxiliaram e prestaram apoio às famílias.

“Estamos realizando o monitoramento da região ribeirinha diariamente. Em visita técnica nesta terça-feira, observamos uma elevação acentuada do nível do rio. Rapidamente a Prefeitura mobilizou equipes e disponibilizou local seguro e adequado para receber os moradores”, detalhou Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil.

Ao todo, quatro famílias precisaram de alojamento por conta da invasão da água do rio às residências. A Escola de Artes de Mossoró é um dos locais viabilizados pela Prefeitura para acolher os moradores. O município garante às famílias o alojamento, assistência em saúde e alimentação.

Além das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb), Defesa Civil e Assistência Social, membros do Tiro de Guerra 07-010 de Mossoró também contribuíram para a rápida transferência dos moradores afetados.

A Defesa Civil segue atenta, acompanhando o cenário meteorológico da região Oeste, como também observando a elevação do Rio Apodi-Mossoró. Em caso de adversidades naturais, a população poderá acionar a Defesa Civil por meio do telefone 199. O atendimento funciona 24h, a ligação é gratuita.