Prefeitura de Tibau realizou Festa das Mães neste último sábado (27)

A edição 2023 da festa das Mães, movimentou toda a comunidade de Tibau e nas proximidades, o evento aconteceu neste último sábado (27) e proporcionou muito entretenimento para todas as pessoas presentes.

O evento aconteceu no Espaço da Luz, contou com a presença da Prefeita Lidiane Marques entre outras autoridades locais. Um dos destaques desta noite foi o sorteio com mais de 200 prêmios, no qual gerou grande expectativa ao chegar o momento do último prêmio, na qual a ganhadora retornou com uma Honda Biz 0 km.

Além da apresentação da banda filarmônica, e também, dos alunos das escolas municipais, prestando homenagens às mães. O fechamento da noite ficou por conta do show do Cantor João Neto Pegadão, que possui uma quantidade expressiva de fãs na comunidade, que conduziu a alegria dos presentes.

A Festa das Mães é uma tradição no município de Tibau, sendo aguardada com muita expectativa todos os anos. A organização trabalha antecipadamente na preparação do evento para garantir o divertimento e satisfação dos participantes.