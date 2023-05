Prefeitura de Tibau realiza treinamento para o aplicativo Tibau Digital

O aplicativo Tibau Digital pretende facilitar a relação entre a população com e a gestão municipal, com finalidade de buscar a excelência nos atendimentos e a satisfação da comunidade. E para elevar a qualidade do atendimento, foi realizada uma reunião, na Sala de Reuniões, com todos os secretários e a Prefeita Lidiane Marques, para participar da reunião de apresentação do Aplicativo Tibau Digital, com a equipe da Moby, onde haverá o repasse de todas as orientações de uso e treinamento para a equipe inserir as informações, houve também, a presença de 9 assessorias na reunião.



Com uma interface intuitiva, o aplicativo permite que a população possa ter acesso a serviços como os da secretaria de tributação, sala do empreendedor, entre outras, de forma facilitada. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS, e vai funcionar como uma central de atendimento, os secretários passarão um catálogo de serviços de cada pasta para atender da melhor forma a população de Tibau.



A aplicação possui funcionalidades como emissão de carteirinhas, o agendamento de consultas, serviços urbanos os habitantes poderão registrar avaliações positivas ou negativas, sugestões, fazer denúncias, solicitações e pedidos de informações, na parte da ouvidoria. É possível acessar os serviços municipais, a agenda cultural, o turismo na região, as notícias da cidade, o atendimento ao cidadão e as informações institucionais através da plataforma.