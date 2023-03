Prefeitura de Tibau participou nesta segunda-feira (06) de treinamento para identificadores do ITEP

Em março de 2023 se inicia o prazo de início da emissão do documento, logo, o estado tem três meses para começar o processo. As novas carteiras de identidade contarão com o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), dispensando o número de RG.

A capacitação se faz necessária para abarcar as atualizações do documento de identificação, que contará agora com QR Code, permitindo a validação eletrônica da CIN, que permitirá saber se o documento é válido ou se foi furtado. Os identificadores de todos os municípios do Rio Grande do Norte serão capacitados para poder emitir carteiras de identidades.