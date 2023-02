Prefeitura de Tibau inicia os cortes de terra 2023: serão beneficiadas 270 famílias

A Prefeitura de Tibau informou nesta terça, 31, o início dos cortes de terra para as famílias das comunidades rurais do município, que têm como principal atividade a agricultura familiar. O corte de terra é uma das principais etapas de preparação do solo para subsidiar melhorias na produtividade da lavoura.

De acordo com a gestão, cada família será beneficiada com 2hrs de trabalho das máquinas em suas terras e, neste ano de 2023, serão beneficiadas 270 famílias. Como forma de dar início às atividades de corte de terra, a primeira comunidade a receber as máquinas será a Comunidade Vila Nova, onde serão atendidas 52 famílias.

Com essa iniciativa, a gestão municipal demarca sua preocupação com o incentivo à agricultura familiar, valoriza a população do campo e reconhece essa atividade como parte fundamental da economia e qualidade de vida para o povo tibauense.