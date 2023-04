Prefeitura de Tibau fomenta empreendedorismo local com R$ 131 mil em crédito

A Prefeitura de Tibau, em parceria com a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte – AGN, entrega nesta sexta-feira cheques para 13 empresários locais, contemplados pelo projeto Sala do Empreendedor. Com um investimento total de R$ 131 mil, a iniciativa tem como objetivo incentivar o desenvolvimento econômico da cidade e gerar oportunidades de negócio para os moradores locais.

Segundo dados da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Tibau é uma das cidade que mais entrega cheques a empreendedores na região da Costa Branca, destacando-se como uma das cidades que mais tem investido em empreendedorismo nos últimos anos. O Chefe de Gabinete e responsável pela Sala do Empreendedor, Luiz Nazareno, reforça a importância da parceria entre a prefeitura e a Agência de Fomento, que tem sido fundamental para o sucesso do projeto.

Com a entrega dos cheques, a expectativa é que haja uma maior movimentação econômica no município, fortalecendo diretamente os negócios dos empresários locais e gerando empregos e renda para a população. O projeto Sala do Empreendedor Tibau é mais uma iniciativa em parceria com o Sebrae/RN que reforça o compromisso da Prefeitura de Tibau com o desenvolvimento sustentável da cidade.