Prefeitura de Tibau confirma data para o Carnaval 2024

A Prefeitura de Tibau anunciou oficialmente a tão aguardada data para o Carnaval 2024, marcando o retorno da festa após quatro anos de ausência. O evento, que acontecerá entre os dias 09 e 13 de fevereiro, promete reanimar a tradição carnavalesca, no entanto, ainda sem programação confirmada.

Após um hiato de quatro anos sem a realização do Carnaval, a notícia da retomada do evento foi recebida com alegria pela comunidade tibauense. A contagem regressiva já começou, e a expectativa é de que o Carnaval de 2024 seja memorável, trazendo de volta a alegria e a animação de sempre.

Com a confirmação da data, os preparativos para o Carnaval 2024 estão em pleno andamento, e a festividade, que já faz parte da identidade cultural de Tibau, promete ser um marco histórico na cidade, renovando a tradição e proporcionando momentos de alegria e descontração para todos.