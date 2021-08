Prefeitura de Pau dos Ferros anuncia programação oficial da FINECAP 2021

A prefeitura de Pau dos Ferros divulgou a programação oficial da tradicional Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP) 2021. A 24ª edição do evento será realizada entre os dias 04 e 06 de setembro em comemoração aos 165 anos do município.

“Vivemos um momento atípico, cheio de desafios, mas ladeados de propósitos. Acreditamos que com dinamismo, inovação e, acima de tudo, com todos os cuidados necessários, não poderíamos deixar passar em branco esse que é um evento que faz parte da tradição do nosso povo e do nosso estado”. Comentou a prefeita Marianna Almeida. A FINECAP é uma das festas populares e de negócios mais tradicionais da região Oestes do Rio Grande do Norte.

Confira abaixo a programação completa:

Dias 02 e 03/09

Das 17h às 22h – Feirinha da Nossa Gente – Edição Solidária – Nestes dias, a Avenida Getúlio Vargas vai ser palco de uma feirinha com o intuito de conceder espaço para a divulgação das produções artísticas e laborais dos grupos culturais, cantores, instrumentistas, agricultores e demais produtores artísticos-culturais, bem como a valorização e comercialização de produtos dos pequenos empreendedores e do voluntariado local. A Feirinha da Nossa Gente contará com uma ação filantrópica de arrecadação de quilos de alimentos para doação às famílias carentes do nosso município. O evento acontecerá presencialmente, com controle de público e seguindo todos os protocolos de segurança sanitária.

Dia 04/09

08h – Missa em Ação de Graças pelos 165 anos de Emancipação Política do Município e pelo Dia do Vaqueiro

09h – Aerofeijoada comemorativa (Evento particular) – evento que vai reunir membros dos Aeroclubes de Mossoró e Natal, que finalizarão o encontro com o sobrevôo comemorativo pela cidade.

16h30 – Desfile de 04 de setembro – O tradicional desfile com a presença controlada de participantes e com o devido distanciamento social para evitar aglomerações. O momento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura e terá como tema “DESFILE COMEMORATIVO: EM SEUS 165 ANOS DE HISTÓRIA, A TERRA DOS VAQUEIROS BRAVIOS RENOVA A SUA TRADIÇÃO”.

18h – Amistosos Comemorativos de Futebol Feminino e Masculino no Estádio 09 de Janeiro. Partida principal: União Pau-ferrense X Baraúnas de Mossoró.

Dia 05/09

16h – Live Especial da Vitrine Cultural Xanana Diógenes – Um importante momento de resgate da nossa cultura está de volta e vai reunir apresentações artístico-culturais e será transmitida ao vivo nas redes sociais da Prefeitura.

Dia 06/09

16h – Live Musical com os artistas locais Anízio Júnior e Jarly Almeida, que será transmitida ao vivo nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Pau dos Ferros.