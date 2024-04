Prefeitura de Parnamirim divulga edital para realização de novo concurso para guarda municipal

A Prefeitura de Parnamirim divulgou nesta quinta, 11, edital que autoriza a realização do concurso público para guarda municipal. As inscrições iniciam dia 12 de abril e se estendem até o dia 02 de maio de 2024, tendo como último dia do pagamento das inscrições o dia 03 de maio de 2024.

Para aqueles que irão requerer a isenção da taxa de inscrição o período será de 12 a 15 de Abril de 2024. O resultado preliminar dos requerimentos da isenção sai no dia 19, e os recursos contra o resultado dos requerimentos da isenção será nos dias 20 e 21 de Abril. Já o resultado definitivo dos requerimentos da isenção sai no dia 24 de Abril de 2024.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Matemática, Noções de Direito Penal e Processual Penal e Legislação Extravagante.

Os requisitos para participação incluem ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e máxima de 35. A remuneração inicial é de R$ 2,65 mil, acrescida de gratificação de risco de vida no valor de R$ 946,00, adicional noturno de R$ 120,00 e adicional de segurança pública de R$ 1.250,00, para uma carga horária de 40 horas semanais.

A divulgação do resultado final está prevista para 24 de outubro, após todas as etapas. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

EDITAL