Prefeitura de Parnamirim abre licitação para serviços na área da saúde; objetivo é zerar fila de cirurgias eletivas

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Parnamirim abriu um processo licitatório para contratação de pacote de diversos tipos de cirurgias, visando a zerar a fila de cirurgias eletivas do município. As cirurgias estão divididas entre ginecológicas, proctológicas, vasculares e cirurgia geral, num total de 1.686 procedimentos.

O processo envolve aquisição de instrumental cirúrgico, contratação de novos profissionais, estruturação, equipamentos e insumos, além da previsão de que o Hospital Maternidade Divino Amor opere em sua capacidade máxima até o final do ano.

Segundo o Prefeito Rosano Taveira, “os recursos já estão garantidos e estamos priorizando e tomando todas as providências para zerar a fila de cirurgias do município até no máximo dezembro próximo, esta é a nossa meta” concluiu.

Fonte: Blog do BG