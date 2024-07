Prefeitura de Natal entrega respostas aos questionamentos do Idema sobre a engorda da praia de Ponta Negra

A Prefeitura de Natal protocolou nesta sexta-feira (12) o envio das respostas aos questionamentos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema) sobre a obra de engorda de Ponta Negra.

A semana começou com 17 questionamentos pendentes e as respostas foram entregues ao longo dos dias. Após protocolados os primeiros esclarecimentos, o município entregou as 14 últimas respostas na manhã desta sexta.

Entre as respostas entregues no documento, obtido pela Inter TV Cabugi, podem se destacar pontos como:

Apresentação de informações sobre os crustáceos (obtidas em coletas de campo);

Demonstração de um diagnóstico sócioeconômico da atividade pesqueira;

Mapeamento das áreas recifais do local;

Apresentação de quais são os principais peixes pescados por pescadores artesanais da praia.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Natal e pela assessoria do Idema. O conteúdo será avaliado pela equipe técnica do órgão.

A licença foi solicitada pelo Município no dia 12 de junho, e o Idema têm 120 dias para analisar a documento. Ou seja, até outubro para conceder ou não a autorização.

Polêmica

A obra da engorda de Ponta Negra voltou à discussão pública nesta semana, após a draga contratada pela prefeitura deixar Natal após menos de 10 dias da chegada na capital potiguar, já que não tinha autorização para iniciar o serviço.

No início da semana, a sede do Idema acabou sendo alvo de uma ocupação de manifestantes – entre eles, o prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos) – que cobravam que a autorização fosse concedida de maneira imediata.