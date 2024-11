Prefeitura de Natal anuncia shows de fim de ano e réveillon; confira atrações

A Prefeitura de Natal anunciou nesta sexta-feira (21) as atrações musicais do Natal em Natal e do festival Vem Verão, que vai acontecer na Praia de Ponta Negra, no fim do ano e réveillon.

Entre as atrações anunciadas para o mês de dezembro estão João Gomes, as bandas Cavaleiros do Forró e Grafith, Raça Negra, Olodum, Pedro Sampaio e Pedro Luccas.

Os shows do réveillon, em Ponta Negra, serão de Beto Barbosa e Iguinho e Lulinha.

A capital potiguar também terá o espetáculo Um Presente de Natal, com apresentação na Arena das Dunas no dia do aniversário da cidade, 25 de dezembro.

Calendário de Shows anunciados

Praça Cívica

22 de dezembro – Marina Elali, Serginho Pimenta e João Gomes

Arena das Dunas

25 de dezembro – Presente de Natal

Praia de Ponta Negra

27 de dezembro – Cavaleiros do Forró e Grafith

28 de dezembro – Pedro & Erick, Ricardo Chaves e Raça Negra

29 de dezembro – Olodum e Pedro Sampaio

30 de dezembro – Pedro Luccas e Michelle Andrade

31 de dezembro – Beto Barbosa, Iguinho e Lulinha e Efraim Lima

Redinha

31 de dezembro – Banda Pretta e Cheiro de Amor