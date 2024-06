Prefeitura de Mossoró segue com mutirão de cirurgias ginecológicas e gerais

Semanalmente, a Prefeitura, em parceria com a Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró (APAMIM), realiza mutirão de cirurgias ginecológicas e gerais. Os procedimentos são realizados no Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC).

Nesta semana, as cirurgias foram realizadas na última quarta-feira (20) e nesta sexta-feira (21). Titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Morgana Dantas avalia positivamente a iniciativa do Município. Morgana destaca que em nenhum momento as cirurgias estiveram paradas e seguem acontecendo no município para atender a demanda.

“Mossoró segue avançando nas cirurgias gerais e ginecológicas que acontecem na Maternidade Almeida Castro. Estamos semanalmente fazendo mutirões, sendo um dia ginecológico e o outro geral. É importante que a pessoa que precise de um procedimento cirúrgico procure uma Unidade Básica de Saúde onde terá seu encaminhamento, passará pelo cirurgião para que a partir daí realize seu exame e possa fazer o procedimento cirúrgico”.