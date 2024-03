Prefeitura de Mossoró realiza segunda convocação de aprovados em PSS da Educação

A Prefeitura de Mossoró publicou nesta terça-feira (5) a segunda convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) regido pelo edital n.º 001/2023. A relação dos 101 convocados, entre professores e supervisores escolares, está disponível no Diário Oficial de Mossoró (DOM), a partir da página 4.

Estão sendo convocados 93 professores, que irão atuar nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Língua Portuguesa, Artes, Ciências, Educação Física e Geografia, além de 8 supervisores escolares.

Os candidatos devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, situada à rua Idalino de Oliveira, n.º 106, Centro, no expediente aberto ao público das 7h às 17h, até a sexta-feira, 8 de março, para comprovarem habilitação e entregarem a documentação para a contratação temporária. A relação completa dos documentos também está disponível no DOM, nas páginas 5 e 6.

A partir da data da entrega da documentação completa, e não havendo vedações para a contratação, convocado o candidato a se apresentar, o prazo para início do exercício do servidor será imediato. O candidato que não se apresentar para assinatura do contrato, no prazo de 24h após o contato que será realizado por telefone, está automaticamente eliminado.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) lembra que os contratados preenchem vagas emergenciais e provisórias, decorrentes de processos diversos, como licenças e afastamentos temporários.