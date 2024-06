Prefeitura de Mossoró realiza entrega da 7ª premiação do programa “Nota Mossoró”

Nesta terça-feira (11), a Prefeitura de Mossoró entregou a premiação referente ao sétimo sorteio do programa “Nota Mossoró”. A solenidade ocorreu na Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Os cinco ganhadores compareceram à sede da Sefaz e receberam o cheque simbólico com o valor do prêmio. O sorteio foi realizado no último dia 29 de maio.

O programa visa conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local. A cada edição, são sorteados R$ 25 mil.

“Estamos hoje realizando a entrega de mais cinco contribuintes contemplados que cadastraram no nosso programa e pediram a nota fiscal de serviços, seja em autoescola, petshops, serviços médicos, consultas, contratações de profissionais liberais diversos, reparos de veículos, enfim, toda essa gama de serviços ofertados na cidade de Mossoró”, destacou Edilson Júnior, titular da Sefaz.

Weslayny Suely foi a ganhadora do primeiro prêmio e receberá R$ 10 mil. Ela compareceu a entrega da premiação e comemorou ter sido um dos contemplados do sétimo sorteio. “É uma grande felicidade porque é um dinheiro que a pessoa não está esperando. No primeiro momento que recebi a notícia não acreditei e fiquei muito feliz com o prêmio, vai me ajudar bastante nos próximos meses”, falou a contemplada.

O cadastro no programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br, de forma rápida e fácil. Só é preciso se cadastrar uma vez. A cada R$ 30 gastos em serviços, o contribuinte, com a nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação, cupom que é automaticamente computado no sistema e que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.

A Prefeitura de Mossoró já efetuou o pagamento de R$ 150 mil (totalizando os sete sorteios). Mossoró é a primeira e única cidade do Rio Grande do Norte a ter o programa de cidadania fiscal e incentivo ao consumo de prestação de serviço.

Pelo calendário divulgado pela Prefeitura de Mossoró, o próximo sorteio do programa “Nota Mossoró” ocorrerá em 24 de julho. Os demais estão marcados para os meses setembro e novembro, respectivamente.

CUPONS SORTEADOS

1º PRÊMIO

Valor: R$ 10 mil

Contemplado: Weslayny Suely Rodrigues da Silveira

2º PRÊMIO

Valor: R$ 5 mil

Contemplado: Jarmeson Vidal de Oliveira

3º PRÊMIO

Valor: R$ 3,5 mil

Contemplado: Reuber Azevedo Cândido

4º PRÊMIO

Valor: R$ 3,5 mil

Contemplado: Antônio Rodrigues Carneiro Neto

5º PRÊMIO

Valor: R$ 3,5 mil

Contemplado: Wernner da Silva Leite