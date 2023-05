Prefeitura de Mossoró realiza campanha para combater soltura de fogos ruidosos

SECOM/PMM

Visando conscientizar a população sobre os prejuízos causados pela soltura de fogos de artifícios ruidosos a crianças, autistas e animais, por exemplo, a Prefeitura de Mossoró realizou na manhã deste sábado (27) mais uma ação educativa sobre o tema. A campanha “São João sem Rojão” trabalha junto à comunidade de forma pedagógica, além de reforçar o chamado de atenção para a lei municipal que proíbe a soltura de fogos ruidosos no município.

Na Praça Cícero Dias, no centro de Mossoró, equipes da Prefeitura, Organizações não Governamentais (ONGs) e instituições reforçaram junto aos condutores e pedestres a importância de respeitar o próximo para a harmonia, saúde e bem-estar de todos.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, acompanhou de perto a mobilização. O gestor destacou a importância da campanha educativa e o trabalho do município na fiscalização da aplicabilidade e cumprimento da Lei.

“Essa campanha trabalha com base no decreto em que proíbe a soltura de fogos ruidosos, portanto, destacamos essa importância baseados nos tormentos e malefícios que a soltura de fogos ruidosos causa à população. Animais, autistas, idosos, enfermos, além de pessoas com sensibilidade auditiva”, disse Ana Liza Paz, diretora de Saúde e Bem-Estar Animal.

Protetora animal, Renata Praxedes, fundadora e presidente do Instituto que leva seu nome, participou da ação. Renata enalteceu a iniciativa da Prefeitura de Mossoró. “Tudo que vem para agregar a gente abraça. É muito importante a Prefeitura se posicionar a favor da causa animal, da inclusão, a favor das pessoas que têm hipersensibilidade. A gente sabe que a Prefeitura consegue chegar a mais pessoas, então, essa conscientização é muito importante, principalmente nesse momento do São João”, disse.

A ação realizada neste sábado contou com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a equipe de coordenação de Saúde e Bem-Estar Animal do município e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), além da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), Conselho Municipal do Idoso, Coordenadoria de Políticas para Pessoa com Deficiência, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (AMOR), entre outras organizações e instituições.