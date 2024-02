Prefeitura de Mossoró realiza 2º Feirão da Empregabilidade na Estação das Artes

Nesta terça-feira (6), a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), realiza o 2º Feirão da Empregabilidade. A ação ocorre no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, das 8h às 16h.

O feirão está ofertando mais de 800 vagas distribuídas pelo Painel de Empregos, AeC, Claro e Servir. O objetivo do Feirão da Empregabilidade é atender a população de Mossoró que está querendo uma oportunidade de inserção para entrar no mercado de trabalho, bem como àquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas almejam outra oportunidade.

Meire Duarte, diretora administrativa da Sedint explica como o feirão funciona. “Aquele candidato que busca o emprego pode se dirigir hoje à Estação das Artes com seu documento pessoal e o currículo impresso. Chegando aqui, ele terá acesso a todas as vagas disponíveis, mais de 800, e nesse momento ele identificará qual o seu perfil. A partir deste momento, o candidato recebe a ficha e conversa com o RH (Recursos Humanos) da empresa”.

Caso, por algum motivo, a pessoa não consiga estar presente no Feirão da Empregabilidade, a coordenadora de Empregabilidade da Sedint, Olímpia Eulália Fernandes, ressalta que o candidato a uma vaga de emprego pode procurar o Painel de Empregos da Secretaria.

“Quem não pode se deslocar ao nosso Feirão da Empregabilidade tem a opção ir ao Painel de Empregos, que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e procurar uma caixa que se encaixe com o perfil que ele deseja e fazer seu cadastro, tanto fazer o cadastro on-line, quanto presencial”.

CANDIDATOS

O 2º Feirão da Empregabilidade recebeu grande número de candidatos para uma das 800 vagas ofertadas. Os pretendentes às vagas destacaram a importância da iniciativa da Prefeitura de Mossoró.