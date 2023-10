Prefeitura de Mossoró promove quarto e último aulão “De Olho no Saeb” neste sábado

A Prefeitura de Mossoró realizará neste sábado (21), a partir das 8h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, o quarto e último aulão deste ano do “Programa de Recomposição das Aprendizagens (PRA) – De Olho no SAEB”, iniciativa que tem como público-alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, das zonas urbana e rural, que irão se submeter ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2023.

O aulão conta nesta edição, mais uma vez, com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Mossoró. Os conteúdos serão ministrados pelas professoras Keyvilane Fernandes (Língua Portuguesa – IFRN); Kryzia Rayná (Matemática – Rede Municipal) e Monara Paiva (Língua Portuguesa – Rede Municipal), e pelo professor Cláudio Medeiros (Matemática – Rede Estadual).

A iniciativa foi projetada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio da Gerência de Avaliação, Planejamento, Inovação e Tecnologia (GEAPIT) e Gerência Executiva Pedagógica (GEP), contando com o apoio de instituições como o Colégio Diocesano Santa Luzia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e IFRN. Além dos aulões, a Prefeitura de Mossoró promoveu uma série de atividades preparatórias voltadas à avaliação do Saeb, cujo período de aplicação começa nesta segunda (23), seguindo até 10 de novembro.

Foram realizados simulados com os alunos, encontros aos sábados e ações no dia a dia em sala de aula, além de formações específicas para professores. O Saeb é uma ferramenta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que serve como base para a consolidação dos dados que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Além de estudantes do 9º ano, alunos do 5º ano do Ensino Fundamental também são submetidos à avaliação.

“A avaliação do Saeb também vai refletir o trabalho do Programa de Recomposição das Aprendizagens, uma iniciativa pioneira do município de Mossoró, da Secretaria Municipal de Educação, que depois tornou-se uma ação abraçada também pelo Ministério da Educação. Então, a avaliação do Saeb acontece dentro dessa perspectiva do PRA”, explicou o secretário de Educação, Marcos Oliveira.

Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação

Com o objetivo de reconhecer escolas, professores e alunos que se destacarem no Ideb, concedendo premiações em dinheiro que somam mais de R$ 500 mil, a Prefeitura de Mossoró criou este ano o “Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação”, iniciativa que virou lei e foi regulamentada por meio do decreto nº 6.877.

A premiação contemplará as unidades de ensino que alcançarem as três maiores notas do Ideb e as três unidades com o maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em relação à edição anterior, além de professores polivalentes do 5º ano e professores de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano das escolas premiadas em 1º lugar.

Os alunos com maiores notas nas escolas premiadas e os alunos que participarem das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica nas escolas com avanço no Ideb também serão contemplados. Confira AQUI todos os requisitos para a concessão do prêmio, a partir da página 1.

“O Prêmio Ideb é mais uma iniciativa pioneira do município de Mossoró, mas para além do prêmio, que é esse estímulo maior, a gente está sempre enfatizando a necessidade de os alunos estarem sempre estudando cada vez mais, aproveitando todo o potencial que a Rede Municipal de Educação tem, aproveitando os professores que são bem capacitados”, pontuou o secretário Marcos Oliveira, acrescentando:

“O prêmio é uma iniciativa muito boa, uma iniciativa muito interessante, que tem essa finalidade de instigar cada vez mais os estudantes a buscarem o melhor desempenho possível. Mas, para além disso, o que vai ter um peso importante nesse processo todo é o trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito das escolas”, finalizou.

