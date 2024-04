Prefeitura de Mossoró participará da 10ª FEMPTUR com estande evidenciando o MCJ 2024

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), participará do 15º Fórum de Turismo do RN e da 10ª Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN (FEMPTUR) que ocorrerão nesta sexta-feira (26) e sábado (27), no Centro de Convenções em Natal – RN.

Neste ano, o estande montado pela Sedint terá como objetivo evidenciar o “Mossoró Cidade Junina” e ações do município relacionadas ao turismo local, como pontos e rotas turísticas, eventos e ações para estímulo ao turismo.

Titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), Frank Felisardo ressalta a importância da presença do estande da Prefeitura de Mossoró na Feira, uma vez que o município tem crescido no âmbito cultural e turístico do Estado.

“A Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do RN é um evento importante que reúne os principais potenciais e destinos turísticos do Estado. Estamos participando de mais uma edição para apresentar nossos atrativos turísticos, eventos de negócios e rotas, como a do sal, da cerveja e cultural. Especialmente, destacamos com orgulho o nosso “Mossoró Cidade Junina”, com todos os seus polos e programações, ressaltando seus aspectos sociais, culturais e de negócios. Mossoró cresce no cenário cultural e turístico, e estamos felizes em compartilhar esse resultado com os visitantes e trade turístico que participam da Feira”, declarou.

A FEMPTUR é considerado o maior evento de turismo do Rio Grande do Norte. Nesta edição estarão reunidos cerca de 50 municípios com exposição de viagens, passeios, artesanato, gastronomia, cultura, história e produtos da agricultura familiar. O evento terá entrada gratuita.

Este ano em que se comemora 10 anos da Feira, a realizadora Argus Eventos estima receber um público de mais de 12 mil visitantes. Uma expectativa proveniente da boa relação dos municípios e da boa participação de visitantes durante as feiras anteriores.