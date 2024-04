Prefeitura de Mossoró paga duas parcelas do programa “Jovem do Futuro” 2024

A Prefeitura de Mossoró realizou nesta sexta-feira (19) o pagamento das duas primeiras parcelas da segunda edição do programa “Jovem do Futuro”, iniciativa do Executivo municipal que vem garantindo a mil adolescentes, de 15 a 18 anos, formação cidadã e qualificação para o mercado de trabalho.

Assim como ocorreu na primeira edição do programa, em 2023, cada jovem recebe uma bolsa no valor de R$ 300 durante quatro meses. Neste ano, em sua segunda edição, a primeira e a segunda parcelas foram efetivadas nesta sexta-feira (20).

O público-alvo da iniciativa da Prefeitura, além de aulas teóricas, também passa por um ciclo de formação profissional, com aulas ministradas por instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A coordenação do programa destaca que a próxima etapa da formação, com as aulas no Senai e Senac, será iniciada em breve.