Prefeitura de Mossoró lança consulta pública sobre novo estádio de futebol

A Prefeitura Municipal de Mossoró, prezando pela transparência na construção do processo pelo novo estádio de futebol do município abriu nesta quinta-feira (18), a consulta pública sobre o plano de necessidades do que deverá ter a nova praça esportiva.

O processo de elaboração do plano de necessidades foi iniciado após a instauração de uma comissão constituída pelas Secretarias de Esportes; Projetos Estratégicos e outras secretarias envolvidas. A Comissão contou ainda com representantes dos clubes mossoroenses Potiguar e Baraúnas.

A consulta pública é a oportunidade da população mossoroense, esportistas e desportistas opinarem como desejam os padrões do novo estádio. Detalhes como gramado, capacidade de público, número de camarotes, dentre outros.

Para participar, basta acessar Consulta Pública Novo Estádio – Prefeitura de Mossoró (mossoro.rn.gov.br). O processo seguirá até o dia 15 de maio.

Próximos passos

Após a finalização da consulta pública, a Prefeitura de Mossoró utilizará as informações para consolidar o plano de necessidades e, em sequência, elaborar o edital do processo de permuta do Estádio Nogueirão com data para ser aberto divulgada posteriormente.