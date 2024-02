Prefeitura de Mossoró inicia obras do Anel Viário com investimento de R$ 67,8 milhões

As máquinas já estão trabalhando na maior obra já executada pela Prefeitura de Mossoró em toda a sua história. Na tarde desta quarta-feira (21), foi assinada, pelo prefeito Allyson Bezerrra, a ordem de serviço que marca o início da concretização de um sonho de décadas: a construção do Anel Viário da cidade, em uma extensão de 8 km, ligando as BRs 110 e 304, passando sobre o Rio Mossoró e sendo a primeira via da cidade a contar com 100% de ciclovia e calçadão com acessibilidade, além de iluminação 100% de LED.

A obra trará benefícios para toda a mobilidade urbana do município, em especial para as universidades, Complexo Judiciário e para a indústria salineira, de energias renováveis, de petróleo e da fruticultura, interligando bairros e conjuntos habitacionais. O investimento no Anel Viário é de R$ 68,7 milhões, recursos assegurados pela Prefeitura de Mossoró junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, além de contar com recursos próprios e do programa “Mossoró Realiza”.

Os serviços começaram pela BR 110, na saída para o município de Areia Branca. Para quem mora na região, o sentimento é de realização de um sonho. “Vai trazer muita melhoria, muita melhoria mesmo. É muito bom, porque quando a gente quer ir para o outro lado de Mossoró, no lugar de passar pela Leste Oeste, que está um caos o trânsito, a gente já vai sair lá na BR para Tibau. É uma beleza, estamos muito satisfeitos mesmo. Obra muito boa, parabéns. Era muito esperada por todos nós, estamos muito satisfeitos mesmo”, afirmou Ocimar Martins, que reside no conjunto Vingt Rosado.

Ciclistas que também residem na região onde as obras começaram também comemoram. É o caso de Jailton Mário, que mora no Vingt Rosado e pedala há cinco anos. “A gente estava precisando realmente. Estou vendo que vai ser tudo iluminado, então é importante o projeto, a gente merece, porque traz segurança. Agradecer à Prefeitura por essa grande obra que vai beneficiar a gente”, enfatizou.

As cadeias produtivas também celebraram o início da construção do Anel Viário. Renato Fernandes, diretor-executivo do Sindicato da Industria de Moagem e Refino de Sal do Estado do Rio Grande do Norte (SIMORSAL/RN), destaca a importância da obra. “As principais cadeias produtivas da nossa região serão beneficiadas pela logística facilitada com esse empreendimento. O Anel Viário vai fazer essa integração da BR 110, onde tem muitas salinas, para com a BR 304, ligando o Ceará, isso para a gente é uma facilidade fantástica”, relatou.

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (SINDILOJAS) e vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN (FECOMÉRCIO RN), Michelson Frota também reforça o que representa para a cidade a construção do Anel Viário. “É uma obra importante até para o Brasil, porque a gente sabe que aqui tem um escoamento do sal, que vai para todo o país, até para o mundo. Vamos ter também a ligação com a estrada do óleo automaticamente. É uma obra que marca, principalmente, uma gestão de um compromisso real com a nossa cidade, juntamente com a parceria federal”, pontuou.

Para que a obra fosse executada, a integração das secretarias municipais foi fundamental. Participaram ativamente do processo as pastas de Programas de Governo e Projetos Estratégicos; Infraestrutura; Planejamento, Orçamento e Gestão e ainda Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos.

“Para mim, é uma felicidade sem tamanho, porque é a obra mais importante da história de Mossoró, que o município realiza. São mais de 67 milhões de investimentos, com 8 km de via de pavimentação, com a ponte de 140 metros, com calçadão completo da BR 110 até a BR 304, com ciclovia, iluminação em LED. É uma obra realmente histórica para a cidade”, finalizou o secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima.