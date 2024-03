Prefeitura de Mossoró inicia construção de adutora na região da Barrinha

Por meio do “Mossoró Realiza”, um antigo sonho da comunidade da Barrinha, zona rural de Mossoró, começa a se transformar em realidade: teve início nesta segunda-feira (25) a construção da adutora que vai garantir independência hídrica para a região. O sistema de abastecimento recebe um investimento de R$ 1.043.813,62.

O sistema será composto por 2 mil metros de rede de adução (adutora), mais de 5,6 metros de tubulação para a rede de distribuição de água, dois reservatórios com capacidade de 20 mil litros cada e 381 unidades de hidrômetros para instalação em residências, contemplando aproximadamente 1 mil pessoas que residem na região.

“A comunidade vinha passando por momentos de escassez de água, apesar de a gente ter feito uma grande melhoria no sistema de abastecimento. Agora, a comunidade vai ter independência hídrica, com um sistema de adutora moderno e distribuição de água encanada e com torneiras nas casas, hidrômetros, um sistema no qual pode se fazer qualquer tipo de monitoramento, qualquer tipo de manobra”, explicou o gerente executivo de Desenvolvimento Rural da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Raniere Barbosa.

Com o “Mossoró Realiza”, outras comunidades rurais também serão beneficiadas com sistemas adutores, que terão suas construções iniciadas em breve.