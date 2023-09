Prefeitura de Mossoró incentiva capacitação de trabalhadores do SUAS

Nesta sexta-feira (15) trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) participaram de uma cerimônia no Teatro Lauro Monte Filho. Na oportunidade, 54 participantes do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSUAS) receberam certificado na capacitação. Ao todo, 2,3 mil profissionais que atuam na Assistência Social participaram do programa em todo o território potiguar.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), dá apoio e incentiva os servidores do Município a busca de capacitação. O prefeito Allyson Bezerra e o secretário de Assistência Social, Erison Natécio estiveram presentes ao ato.

“O ministro está vindo aqui para fazer essa importante entrega que é da capacitação de profissionais da assistência social que trabalham no município, no estado, que trabalham em órgãos governamentais do nosso estado. É de fundamental importância recebermos o ministro de Estado na cidade e conhecer a nossa realidade e por isso estamos aqui hoje para reconhecer a vinda do ministro Wellington Dias ao nosso município”, destacou Allyson Bezerra.

O CapacitaSUAS contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, que devem impactar na carreira do trabalhador do SUAS, além potencializar e dar visibilidade a novas práticas profissionais. Todas as ações devem oferecer certificados, de forma que contribuam para que o profissional progrida na carreira.

O titular da SEMASC ressalta que é imprescindível que os servidores do SUAS estejam devidamente capacitados e que isso seja uma política permanente. “O município de Mossoró, inclusive, já tem na previsão orçamentária para 2024 a manutenção de cursos de capacitação permanente para esses servidores e as discussões que englobam, inclusive, os planos de carreira que prevê não só a previsão de capacitação, mas também da valorização desse de capacitação”, frisou.

O CapacitaSUAS tem o objetivo de garantir oferta de formação e capacitação permanente para profissionais, gestores, conselheiros e técnicos da rede socioassistencial do SUAS para a implementação das ações dos Planos de Educação Permanente, aprimorando a gestão do SUAS nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

“Nós temos hoje essa importante parceria que permite a realização do CapacitaSUAS. Estamos trabalhando nessa poderosa rede. Aqui no Rio Grande do Norte, para se ter uma ideia, são 529 unidades que tem uma presença em todos os municípios, como CRASs, CREAs, centros que cuidam de idosos e crianças”, disse o ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.

O público de cada curso está relacionado à função que exerce no SUAS (gestão, provimento e controle social). Os participantes da turma de Mossoró e região destacaram a importância do CapacitaSUAS para a formação profissional destes trabalhadores. Foi o caso de Izamara Karolaine, assistente social.

“Foi minha primeira participação do CapacitaSUAS. Quero aqui parabenizar toda a equipe pela acolhida, organização. Tivemos conteúdos muito ricos. Para mim realmente foi um marco. Absorvemos todos os conteúdos e com isso vamos poder capacitar as nossas equipes para dar prosseguimento ao nosso trabalho e cada dia melhorar no atendimento com os nossos usuários”, contou.

O advogado Daniel Rodrigues também elogiou a capacitação. “Nós estivemos aqui na Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte durante uma semana nos capacitando. O Capacita/SUAS trouxe para a gente assuntos enriquecedores”, frisou.

Assecom