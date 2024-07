Prefeitura de Mossoró entrega memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (4), a Prefeitura de Mossoró realiza a entrega do Memorial Covid. O espaço foi construído ao lado da Catedral de Santa Luzia, na avenida Dix-sept Rosado, no centro da cidade. A cerimônia está marcada para as 17 horas.

O memorial faz parte do “Mossoró Realiza”, programa que executa obras e ações em benefício da cidade. O equipamento é uma das iniciativas do programa, demonstrando o compromisso da Prefeitura em prestar uma homenagem digna às vítimas da pandemia.

A pandemia do coronavírus começou em 2020 e se estendeu pelos anos de 2021 e 2022. A lista com os nomes dos homenageados será gerada a partir do sistema oficial de coleta de dados epidemiológicos. A Secretaria Municipal de Saúde fez um chamamento para que familiares das vítimas autorizassem a utilização dos nomes no memorial.